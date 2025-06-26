Умер советский и белорусский режиссер Валерий Рыбарев

Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев умер 25 июня в возрасте 86 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов республики.

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Фото: Союз кинематографистов Республики Беларусь Валерий Рыбарев

Фото: Союз кинематографистов Республики Беларусь

Валерий Рыбарев окончил ЛГИТМиК (сегодня — Российский государственный институт сценических искусств). Одной из его наиболее известных киноработ стал фильм «Меня зовут Арлекино» (1988), снятый по пьесе журналиста Юрия Щекочихина «Ловушка №46, рост второй». Картина стала самой кассовой в истории белорусского кинематографа. За 12 месяцев проката фильм посмотрели 41,9 млн зрителей.

Также среди работ Валерия Рыбарева — «Живой срез» (1978), «Чужая вотчина» (1982), «Свидетель» (1985), «Прикованный» (2002). В 1987 году господину Рыбареву присудили премию имени Юрия Тарича, в 1991-м — звание заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР. В 2018 году режиссер был удостоен Национальной кинопремии Беларуси с формулировкой «За выдающийся вклад в белорусский кинематограф».