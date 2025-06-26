МИД Армении: переговоры с Азербайджаном не зашли в тупик

Переговоры о нормализации отношений Армении и Азербайджана не зашли в тупик, диалог продолжается, заявил заместитель главы армянского МИДа Ваан Костанян. Он выразил надежду, что в ближайшее время стороны встретятся для обсуждения мирного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство иностранных дел Республики Армения Фото: Министерство иностранных дел Республики Армения

«Я бы не стал оценивать процесс как тупиковый, поскольку для такой оценки нужна ситуация, когда нет никаких обсуждений, а обсуждения продолжаются»,— cказал Ваан Костанян на брифинге (цитата по ТАСС).

13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Азербайджанская сторона считает подобные обсуждения преждевременными. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

Лусине Баласян