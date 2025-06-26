«Сергею Перхуну дважды запускали сердце»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о травме, которую футболист получил в матче против «Анжи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИТАР / ТАСС Фото: ИТАР / ТАСС

18 августа 2001 года в российском футболе случилась трагедия, которую не забыть. ЦСКА проводил выездной матч против «Анжи» в Махачкале. К 75-й минуте счет ничейный, и нападающий хозяев Будун Будунов получает возможность выйти на рандеву с вратарем. В рамке у армейцев молодой перспективный голкипер Сергей Перхун. Он читает игру и выходит за пределы штрафной. Оба футболиста идут до конца, никто из них не притормозил и не уступил — столкновение получилось страшным. Оба падают на газон. Вратарь ЦСКА в сознании, но продолжать игру не может. Его быстро доставляют в больницу Махачкалы.

Кажется, что ситуация штатная. Перхун сам просит забрать его в Москву. «С командой прилетел, с командой улечу»,— заявляет он. Но после того, как машина выезжает за пределы больничного городка, у Сергея останавливается сердце. Дальше реанимация и безуспешные попытки врачей вернуть игрока в сознание. Ему дважды запускали сердце, но спасти не смогли. Сергей Перхун умер спустя 10 дней после той игры. Нападающего «Анжи» Будуна Будунова в тот момент многие называли убийцей. Сам игрок виновным себя не признал. По словам нападающего, он сталкивается с жестким отношением болельщиков до сих пор. Сергей Перхун стал первым в истории российского футбола спортсменом, который умер после полученной на поле травмы.

Владимир Осипов