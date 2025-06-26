В мэрию Сургута пришли с обысками

В администрации Сургута проходят обыски. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. В правоохранительных органах о произошедшем не сообщали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В мэрии рассказали, что администрация города содействует следственным органам. «Действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством»,— уточнили «РИА Новости» представители мэрии.

«Сургутская трибуна» пишет, что обыски проходят в департаменте имущественных и земельных отношений администрации. Как сообщает «Муксун.fm» со ссылкой на источники, в связи с обысками были задержаны директор департамента имущества администрации города Алексей Дворников и бывший замглавы города Виталий Шаров.

Виталий Шаров был заместителем мэра Андрея Филатова, которого в ноябре 2024 года обвинили в коммерческом подкупе на сумму 6 млн руб. По данным следствия, Андрей Филатов вместе с другими фигурантами дела создал преступную схему, по которой они получали деньги от организаций, обслуживающих многоквартирные дома по договорам подряда.

Подробности — в материале «Ъ» «Подряд подкупа стоит».