Покинувший «Крылья Советов» Иван Ломаев претендует на приз «Вратарь года»

По итогам сезона 2024/2025 страж ворот самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев попал в число футболистов, которые претендуют на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручается с 1960 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кандидатами на получение приза стали вратари, сыгравшие в прошедшем сезоне 15 и более матчей в премьер-лиге и кубке России. В составе «Крыльев Советов» Иван Ломаев с 2020 по 2025 год провел 84 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ). По итогам минувшего сезона он покинул команду.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2023/2024 можно здесь. На данный момент лидирует голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

Андрей Сазонов