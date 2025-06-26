На Дону количество студентов колледжей за пять лет может вырасти на 14%

Число студентов донских колледжей к 2030 году может вырасти на 14% и составить 26,2 тыс. человек. На 2025-2026 учебный год в Ростовской области ожидают 23 тыс. абитуриентов по 160 рабочим профессиям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В учебных заведениях будут готовить именно по тем востребованным в регионе промышленным специальностям. Для этого в области запустили пилотный кадровый проект, в котором участвуют 30 крупных градообразующих предприятий.

Так, на Таганрогский котлостроительный завод «Красный Котельщик» за пять месяцев этого года на оплаченную стажировку привлекли 66 студентов, еще 90 студентов приняты на бесплатную ознакомительную практику. В результате работать на заводе остались 66 студентов.

Мария Хоперская