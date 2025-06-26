Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции в галерее «Каретный сарай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Серпуховский историко-художественный музей Фото: Серпуховский историко-художественный музей

В Серпуховском историко-художественном музее открылся крупный межмузейный проект «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». И хотя название «Море великих» ограничивает проект двумя действительно мощными фамилиями Ивана Константиновича и Василия Васильевича, внутри среди 70 экспонатов находится многочисленная когорта гораздо менее известных маринистов, то есть мастеров морского пейзажа: Руфин Судковский, Александр Орловский, Александр Беггров, Александр Борисов. Конечно, есть художники, известные широкому зрителю, и совсем не по морским изображениям: Василий Поленов, Константин Коровин, Исаак Левитан.

Но главный, несомненно, Айвазовский: 10 его работ на выставке, из них две из собрания самого Серпуховского музея. Они большеформатные и, конечно, задают тон всей экспозиции, которая, кстати, сопровождается ольфактором, что сейчас модно — это запахи, сочетающиеся с конкретными произведениями искусства. А также цитатами из русской классической литературы — их можно прочесть, наведя экран смартфона. Айвазовский традиционно великолепен в передаче цветовых градиентов и прозрачности морской воды. Коровин неподражаем в передаче нюансов береговой и водной черноморской природы. Помните, как писал его друг Антон Чехов: «Тянет к морю адски... Свободы хочется и денег. Сидеть бы вечером на палубе, трескать вино и беседовать о литературе, а вечером дамы». Однако мне более всего запомнилось самое, наверное, первое живописное произведение будущего реформатора мирового искусства, основателя движения экспрессионизма Кандинского. «Одесский порт» — холст из собрания Третьяковки, датированный концом 1890-х. Крепкая такая натурная зарисовка во французском стиле.

Выставка расположилась в галерее «Каретный сарай» — новом выставочном пространстве музея, открывшемся в конце 2023 года. Сам музей занимает особняк купчихи-промышленницы Мараевой из старообрядцев-беспоповцев. Она собирала западноевропейское искусство, что и легло в основу собрания музея. Здесь, кстати, хранится удивительный авангард начала XX века. Жаль, что в фондах его не увидеть.

Дмитрий Буткевич