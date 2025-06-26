Ростовская область заняла третье место по капремонту газового оборудования

Ростовская область заняла третье место в числе российских регионов по объемам капремонта газового оборудования в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

С 2020 по 2024 годы уже отремонтировали 943 системы газоснабжения. На этот год запланировали капремонт почти в трех тысячах многоквартирных домов. Там обновят более 5,5 тыс. различных систем, среди которых и 694 системы газоснабжения.

Кроме того, до конца 2025 года завершат работы по 371 системе газоснабжения. Для 217 домов уже создали проектно-сметную документацию, по 154 МКД заключили договоры на подготовку ПСД.

Мария Хоперская