На благоустройство улицы Ленина в Геленджике направят 16 млн рублей

Во втором этапе благоустройства пешеходной зоны на ул. Ленина в Геленджике предусмотрены работы на сумму 16 млн руб. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Контракт включает озеленение территории, установку малых архитектурных форм, а также монтаж осветительного оборудования. Работы планируют завершить до 20 октября 2025 года. Участок охватывает территорию от Геленджикского проспекта до ул. Островского.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на второй этап благоустройства терренкура Маркотх в курортном городе направят 54 млн руб.

Анна Гречко