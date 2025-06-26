На благоустройство улицы Ленина в Геленджике направят 16 млн рублей
Во втором этапе благоустройства пешеходной зоны на ул. Ленина в Геленджике предусмотрены работы на сумму 16 млн руб. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.
Фото: Маргарита Синкевич
Контракт включает озеленение территории, установку малых архитектурных форм, а также монтаж осветительного оборудования. Работы планируют завершить до 20 октября 2025 года. Участок охватывает территорию от Геленджикского проспекта до ул. Островского.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на второй этап благоустройства терренкура Маркотх в курортном городе направят 54 млн руб.