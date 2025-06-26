Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов вернется в НХЛ

Хоккеист Евгений Кузнецов (уроженец Челябинска) намерен вернутся в Национальную хоккейную лигу. Планируется, что это произойдет в следующем году. Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке»,— прокомментировал Шуми Бабаев.

Евгений Кузнецов является воспитанником хоккейного клуба «Трактор». Профессиональную карьеру начал в 2009 году. Спустя пять лет дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз». Весной 2024-го Евгений Кузнецов перешел в команду «Каролина Харрикейнз», но пробыл в ее составе недолго. Уже летом того же года хоккеист вернулся в КХЛ, подписав четырехлетний контракт с «СКА» (Санкт-Петербург). В апреле текущего года соглашение расторгли.

Ольга Воробьева