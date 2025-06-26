Мексиканский банк Intercam отверг обвинения США в отмывании средств наркокартелей

Мексиканский банк Intercam отвергает обвинения управления по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в причастности к отмыванию денег наркокартелей.

«Мы подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности»,— написано в заявлении банка, опубликованном в соцсети X.

В Intercam уточнили, что санкции не распространяются на дочерние компании, расположенные на территории США. Банк продолжит работу в штатном режиме, несмотря на ограничения.

Накануне США ввели санкции против двух банков — Intercam, CIBanco — и брокерской компании Vector из Мексики. В сообщении FinCEN говорилось, что эти структуры помогают отмывать миллиарды долларов мексиканским картелям.

Минфин Мексики заявил, что власти США не привели убедительных доказательств причастности банков к деятельности наркокартелей. В случае предоставления такой информации ведомство пообещало принять меры.