Жителей пяти регионов Черноземья предупредили о грозах и ветре

В пяти регионах Черноземья ввели желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра. Исключением стала Орловская область, следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Белгородской области с 9:00 до 21:00 27 июня возможен ветер с порывами до 20 м/с. В Липецкой — до 16 м/с в период с 6:00 до 18:00 27 июня.

В Воронежской и Тамбовской областях с 18:00 26 июня до 18:00 27 июня ожидаются грозы, которые будут сопровождаться ветром до 17 м/с.

В Курской области также прогнозируются грозы и ветер — с 9:00 до 21:00 27 июня.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова