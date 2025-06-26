В центре Новочеркасска перекроют движение из-за открытия памятника

В Новочеркасске завтра, 27 июня, состоится церемония открытия памятника Герою Советского Союза Якову Крейзеру. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Для проведения торжественного мероприятия ограничат движение транспорта в центральной части с 7:30 до 11:00. В это время проехать нельзя будет по спуску Красный от площади Ермака до улицы Кавказской, а также по улице Александровской от проспекта Ермака до улицы Атаманской.

Константин Соловьев