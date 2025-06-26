Над Ульяновской областью уничтожили 12 БПЛА самолетного типа за два дня

Над территорией Ульяновской области за два дня дежурными средствами ПВО уничтожено 12 вражеских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает глава региона Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

«Впервые за все время наш регион подвергся столь крупной атаке. Благодаря действиям наших военных удалось избежать жертв и разрушений», — отмечает губернатор Ульяновской области.

По словам Алексея Русских, одной из предпринятых мер безопасности стало отключение мобильного интернета. Перебои временные. Проводной интернет продолжает функционировать вне зависимости от отключений мобильного.

Руфия Кутляева