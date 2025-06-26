В Анапе почтили память генерала Безкровного и казаков-защитников Отечества

Третьи Безкровненские поминовения прошли в Анапе. В памятных мероприятиях приняли участие представители администрации, казачества и духовенства, сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

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Молебен по павшим казакам состоялся в храме Святого Онуфрия Великого, после чего церемония продолжилась на Театральной площади. Участие приняли вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, и. о. мэра Анапы Светлана Балаева, представители ЗСК и Совета города, атаманы районных казачьих обществ Таманского отдела ККВ.

В ходе церемонии прозвучали речи, в которых отмечалась значимость исторической памяти и традиций казачества. Протоиерей Александр Карпенко совершил заупокойную литию, а почетный караул ККВ провел церемониал «Час славы Кубани». К памятнику атаману Алексею Безкровному были возложены корзины с цветами от краевых и муниципальных властей, а также представителей общественности.

Алексей Безкровный — генерал-майор, наказной атаман Черноморского казачьего войска. За 30 лет службы он участвовал в 14 кампаниях и более чем 100 сражениях. Михаил Кутузов называл его «казаком без ошибок».

Завершили день концерт казачьего ансамбля «Зарница» и ярмарка ремесел на площадке «Ракушка».

Анна Гречко