Twitch скрутил пиксели

Платформа для прямых трансляций Twitch снизила максимальное разрешение видео. Судя по комментариям пользователей Reddit, проблема наблюдается в нескольких странах. Как отмечают профильные СМИ, сервис, судя по всему, распределяет мощности: в регионах, где много подписок, 2K-качество по-прежнему доступно, а в Португалии и России — ограничено до 720p. При этом с IP других стран платформа позволяет выбрать Full HD. Официально сервис это не комментировал. Но техподдержка Twitch в комментарии одному из стримеров пояснила, что причина в «оптимизации затрат». С февраля 2024-го из-за высоких издержек платформа перестала работать в Южной Корее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elijah Nouvelage / Reuters Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Произойдет ли что-то подобное в России? Фактически это единственный сервис в стране, которым пользуются стримеры, говорит главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов: «Аналогов не так много, так как YouTube по сути не работает. Наверное, единственная крупная площадка — VK Play Live. Есть еще Trovo, запущенная китайской корпорацией, какие-то решения у Rutube. Плюс несколько разных платформ, недотягивающих до Twitch и по функциональности, и по объему аудитории, например, Facecast, Kinescope.

Нужно понимать, что Twitch — огромное комьюнити, и доступ к этой аудитории ни один сервис в России пока заменить не сможет. Как мы видели по тому же переходу с YouTube на VK Video, через год произошел обратный отток, потому что заработок на роликах в YouTube и аудитория несравнимы с VK Video даже сейчас, что уж говорить про стриминговые платформы. Потеря аудитории и денег будет значительной. Почти уверен, что часть стримеров просто не сможет продолжить работу».

Тем временем почти за полгода в России медиапотребление по сравнению с аналогичным периодом 2024-го снизилось на 3%. А аудитория онлайн-видео сократилась на 11%, пишет “Ъ”. Участники рекламного рынка связывают это в том числе с оттоком пользователей с YouTube — локальные видеоплатформы стабильно растут, но конкурировать с зарубежными по охвату пока не могут. В итоге среднее время, проведенное в интернете, в стране уменьшилось на 11 минут, а часть пользователей вернулась к просмотру телевизора, отмечает “Ъ”.

Впрочем, 3% — это не те цифры, которые могут говорить о каких-то кардинальных переменах. И проблемы с Twitch на это тоже едва ли повлияют, уверен IT-эксперт Александр Баулин: «Два года назад тоже говорили, что YouTube и другие сервисы стали смотреть на 11% меньше, но почему-то мы все еще до сих пор ими пользуемся. Уход Twitch из России, если он состоится, может несколько снизить интерес к стримам со стороны пользователей. Но они перейдут на другие методы потребления контента — начнут либо больше играть, либо смотреть уже не стримы, а записи. Если и будет какое-то снижение медиапотребления, то оно опять-таки сохранится в рамках погрешности.

Мы попали в идеальный шторм. В 2025 году была большая волна сокращения айтишников. Видимо, у Amazon дошли руки и до дочерних подразделений. В начале года в Twitch уже прошли увольнения сотрудников. Порезать расходы на инфраструктуру там, где она не приносит очевидного дохода, это естественный процесс. Twitch до сих пор убыточен. Это сокращение костов по всему миру. Россия для него не является важным рынком. Однако, может быть, так все и останется. Аудитория скорее потерпит некоторое снижение качества, чем начнет переходить в другие сервисы».

По собственным данным Twitch, сервис получает $2 млрд выручки в год, но этого недостаточно, чтобы покрыть операционные расходы. Кроме того, люди все меньше тратят денег на платные услуги, и привлечение новой аудитории замедляется. Аналитики считают, что этот тренд может превратить Twitch в «зомби-бренд Amazon». Так называют внутренние проекты корпорации, которые не оправдали ожиданий и прекратили развитие из-за отсутствия инвестиций. Среди последних, например, приложение для рецензирования книг Goodreads, сайт со скидками Wook и IT-платформа для аутсорса MTurk.

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Екатерина Вихарева