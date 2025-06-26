На ремонт саратовских сетей водоснабжения направят еще 1 млрд рублей

На фоне масштабной программы ремонта сетей водоканала в Саратове в текущем году власти выделят 1 млрд руб. на реконструкцию коммуникаций в других крупных городах области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, с этой целью регион берет казначейский инфраструктурный кредит с добавлением собственных средств. 1 млрд руб. распределят между несколькими городами, включая Аткарск, Балашов, Вольск, Калининск, Пугачев, Хвалынск, Петровск, Маркс, Ершов и Энгельс.

Глава региона подчеркнул, что местные власти должны «уже сейчас» определить список первоочередных работ. Роман Бусаргин отметил, что реализация программы будет поэтапной.

Павел Фролов