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В Ростове прокомментировали работу валидаторов в автобусах при сбоях в сети

В социальных сетях ростовчане сообщили о том, что из-за затруднений в работе мобильного интернета могут не работать валидаторы в общественном транспорте и возникать проблемы с льготной оплатой проезда. Ситуацию прокомментировали в городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Иванова, транспортным и банковским картам не нужно подключение к интернету в момент оплаты. По информации властей, терминалы работают в режиме офлайн и все льготы при оплате действуют.

Константин Соловьев

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