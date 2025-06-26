Сотрудника нижегородской компании «Газпрома» обвинили в получении крупной взятки

Заместителя главного инженера ООО «Газпром газорапределение Нижний Новгород» обвиняют в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном УФСБ 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Как полагает следствие, фигурант хотел получить 5 млн руб. от представителей коммерческой организации за выдачу ей технических условий на технологическое присоединение к газораспределительным сетям. После получения 1 млн руб. обвиняемого задержали. Вину он признал, суд отправил его под домашний арест.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывшего гендиректора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая признали виновным во взяточничестве и фиктивном трудоустройстве супруги. С учетом пересмотра наказания его приговорили к 10 годам лишения свободы и 100 млн руб. штрафа.

Галина Шамберина