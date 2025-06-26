Минипиг покусал девятилетнего мальчика из Тулы в петербургском антикафе
Школьник из Тулы пострадал от зубов минипига в петербургском антикафе, сообщает «Фонтанка» 26 июня. Инцидент случился накануне, девятилетний мальчик обратился к врачам с укушенной раной пальца левой кисти.
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
По словам пострадавшего, он решил покормить карликовую свинку. После всех медицинских процедур несовершеннолетнего отпустили. Отметим, что это не первый инцидент с минипигами за последние дни.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 15 июня карликовая свинья укусила за палец школьника из Москвы в одном из антикафе на Невском проспекте. Пострадавшему поставили прививку от бешенства.