Минипиг покусал девятилетнего мальчика из Тулы в петербургском антикафе

Школьник из Тулы пострадал от зубов минипига в петербургском антикафе, сообщает «Фонтанка» 26 июня. Инцидент случился накануне, девятилетний мальчик обратился к врачам с укушенной раной пальца левой кисти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

По словам пострадавшего, он решил покормить карликовую свинку. После всех медицинских процедур несовершеннолетнего отпустили. Отметим, что это не первый инцидент с минипигами за последние дни.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 15 июня карликовая свинья укусила за палец школьника из Москвы в одном из антикафе на Невском проспекте. Пострадавшему поставили прививку от бешенства.

Андрей Маркелов