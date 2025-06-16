Четырехлетний мальчик пострадал от укуса мини-пига на Невском проспекте
Мини-пиг во время кормления укусил четырехлетнего гостя из Москвы в антикафе на Невском проспекте, сообщает «Фонтанка». Инцидент случился вечером 15 июня, после случившегося мать с ребенком обратились за медицинской помощью.
Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ
У мальчика, которому на днях исполнится пять лет, диагностировали укушенную рану одного из пальцев правой руки. Ребенку поставили прививку от бешенства и отпустили домой.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека пострадали после нападения агрессивной собаки на улице Лени Голикова. Пенсионерку и ее внучку доставили в больницу с укушенными ранами.