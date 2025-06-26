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В Анапе не будут штрафовать туристов за отказ от подписи формы о запрете купания

В Анапе не будут наказывать туристов за отказ подписывать форму о запрете купания, документ носит информационный характер, сообщили Газета.ru в оперштабе Кубани.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района для гостей ввели письменное информирование о запрете купания и закрытых пляжах. По данным оперштаба Кубани, санкций данный документ не предполагает и не вводит, документ необходим для информирования туристов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что береговую линию Анапы патрулируют специальные автомобили с громкоговорителями, они транслируют запись с напоминанием о том, что из-за разлива мазута нахождение на пляжах нежелательно, а купание запрещено.

Саркис Айвазян

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