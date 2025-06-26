В Самарской области на памятник участникам СВО потратят почти 3,3 млн рублей

В Самарской области планируют установить памятник участникам специальной военной операции. Администрация Челно-Вершинского поселения объявила конкурс и ищет подрядчика для создания монумента, начальная стоимость контракта — около 3,3 млн руб. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Памятник будет установлен в селе Челно-Вершины у дома 13 на улице Почтовая. Скульптура высотой 2,4 м будет отлита из бронзы. Памятник будет изображать бойца в военной форме с закрытым лицом и автоматом.

Планируется завершить работы к 1 октября. Подрядчика выберут к 3 июля.

Георгий Портнов