В Удмуртии начали расследование обстоятельств смерти оператора машинного доения ООО «Луч» в Юкаменском районе, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе. Извещение о смертельном несчастном случае поступило 16 июня. Тело нашли на рабочем месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В настоящее время проводится расследование по факту несчастного случая. Комиссия ищет допустивших нарушения требований охраны труда.