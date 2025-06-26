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В Удмуртии начали расследование обстоятельств смерти оператора машинного доения

В Удмуртии начали расследование обстоятельств смерти оператора машинного доения ООО «Луч» в Юкаменском районе, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе. Извещение о смертельном несчастном случае поступило 16 июня. Тело нашли на рабочем месте.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В настоящее время проводится расследование по факту несчастного случая. Комиссия ищет допустивших нарушения требований охраны труда.

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