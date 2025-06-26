Застройщики в Челябинске выставили на продажу рекордное количество квартир

Застройщики Челябинска поставили рекорд по объему предложения на первичном рынке жилья, выставив в конце весны 2025 года на продажу почти 700 тыс. кв. м недвижимости. При этом средняя цена квадратного метра в новостройках города с начала года выросла на 5,9%, достигнув 146 тыс. руб. Об этом сообщили в сервисе цифровой аналитики «Объектив.рф».

Общий объем экспозиции квартир на первичном рынке Челябинска в мае составил 699,6 тыс. кв. м (13 304 лота), что на 0,8% превышает апрельские показатели. Рост средней стоимости квадратного метра (+5,9% с января) происходит на фоне доминирования альтернативных схем финансирования сделок, которые остаются основным рыночным драйвером, создавая дополнительную ценовую нагрузку на новостройки, несмотря на снижение ключевой ставки.

Ксения Чернецкая, глава экспертного центра «Объектив.рф», подчеркнула, что рост цен наблюдается во всех городах присутствия сервиса, причем на формирование стоимости значимо влияют условия покупки, включая коммерческие и банковские субсидии.

Средние бюджеты на покупку жилья в Челябинске распределяются следующим образом: квартира-студия — 4,59 млн. руб.; однокомнатная — 6,26 млн. руб.; двухкомнатная — 9,06 млн. руб.; крупногабаритное жилье — от 12,3 млн. руб.

Татьяна Андреева