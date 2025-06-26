Томскую гордуму будут выбирать с помощью ДЭГ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет использовано на выборах томской гордумы. Соответствующее решение приняла областная избирательная комиссия.

Целью ДЭГ в ее решении от 25 июня указано «создание дополнительных условий для реализации активного избирательного права». Предложение об использовании ДЭГ в облизбирком направила избирательная комиссия Советского района, которая занимается организацией выборов в гордуму. Впервые этот способ голосования был применен в Томской области в 2022 году на губернаторских выборах.

Ранее избирком принял решение о проведении голосования на выборах в гордуму в течение трех дней — с 12 по 14 сентября 2025 года.

Валерий Лавский