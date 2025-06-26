Средний размер ипотеки на Ставрополье вырос на 6%

Средний размер ипотечного кредита в Ставропольском крае в мае 2025 года составил 3,87 млн руб., увеличившись на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2024 года средний объем ипотечного займа в регионе равнялся 3,66 млн руб. По итогам мая текущего года Ставропольский край занял 15-е место среди субъектов России по выдаче ипотечных кредитов.

Регион вошел в пятерку субъектов страны по увеличению среднего чека ипотеки за год. Также рост зафиксирован в Бурятии (17,7%), Оренбургской области (8,1%), Ростовской области (4,7%) и Приморском крае (4,7%).

После существенных изменений в середине 2024 года, связанных с завершением наиболее массовых программ льготной ипотеки, средний размер жилищных кредитов стабилизировался. С начала 2025 года средний чек ипотеки находится на уровне 4,1-4,5 млн руб.

«Такая умеренная динамика наблюдается на фоне стабилизации выдачи ипотеки в 2025 году, которая по-прежнему находится на довольно низком уровне по сравнению с первой половиной прошлого года. Во многом это обусловлено снижением спроса на ипотечные кредиты со стороны потенциальных заемщиков по причине высоких ставок и консервативной политикой банков»,— уточнил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Николай Аксенов