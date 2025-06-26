Глава СКР запросил доклад по делу о нападении собаки на пенсионера в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о результатах расследования уголовного дела о нападении собаки на пенсионера в Волгограде. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

По данным одного из Telegram-каналов, 24 июня этого года в Волгограде 91-летний местный житель подвергся нападению безнадзорной собаки. Произошло это на территории рынка. Пенсионера с укусом ноги увезли в медучреждение.

Отмечается, что в районе рынка обитает множество бродячих собак, но их отловом не занимаются. По указанному факту следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке. Материалы приобщены к уголовному делу.

Павел Фролов