Спикер МИД Захарова объяснила причину вылета спецборта из Петербурга в Нью-Йорк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» вылетел из петербургского Пулково в Нью-Йорк, сообщает ТАСС. По ее словам, лайнер доставил в столицу и крупнейший город США новых сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки»,— сказала госпожа Захарова.

Уточнять, были ли это чиновники Белого дома или сотрудники дипломатических миссий, госпожа Захарова не стала. Известно, что Ил-96 приземлился в аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди около половины одиннадцатого вечера 25 июня.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), с 18 по 21 июня, аэропорт Пулково принял около 300 тыс. пассажиров.

Андрей Маркелов