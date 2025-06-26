В мэрии Сургута проходят обыски

В администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) силовики проводят обыски, передает «Муксун.fm». По данным источников издания, задержаны директор департамента имущества мэрии Алексей Дворников и экс-заммэра Виталий Шаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В администрации сообщили, что мэрия работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий. По данным издания, Виталий Шаров работал при бывшем главе Сургута Андрее Филатове, который сейчас находится под следствием — он обвиняется по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

По версии следствия, Филатов с другими фигурантами создал преступную схему в целях получения денежных средств от коммерческих организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда. В период с января 2023 по октябрь 2024 года они получили от подрядчиков более 6 млн руб., в обмен действовали в их интересах и не расторгали с ними договор. По сведениям «Ъ-Урал», в деле фигурируют директор и учредитель УК «Диалог» из Нижневартовска Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров.

Ирина Пичурина