Взрыв в Назрани произошел возле частного образовательного учреждения

МВД по Ингушетии сообщило, что в Назрани рядом с частным образовательным учреждением взорвался неустановленный предмет. Изначально поступила информация о том, что взрыв произошел у входа в колледж полиции.

Согласно пресс-релизу министерства, ЧП случилось около 3:00, в результате был незначительно поврежден фасад здания, никто не пострадал. Прибывшие на место оперативники изъяты «материалы и предметы, имеющие оперативный и следственный интерес». Кто взорвал устройство, неизвестно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Информация СМИ о том, что «данное учреждение имеет отношение к образовательной системе МВД России, не соответствует действительности», подчеркнули в ведомстве.