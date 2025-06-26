Совладелец челябинской сети Spar прокомментировал продажу магазинов «Ленте»

Совладелец торговой сети «Молния — Spar» Дмитрий Бухарин прокомментировал «Ъ-Южный Урал» информацию о продаже компании ООО «Молл», управляющей магазинами, федеральному ритейлеру «Лента».

Дмитрий Бухарин отметил, что покупка компании обеспечит развитие более сильной сети и рынка ритейла в принципе.

«Сделка позволит консолидировать рынок и развивать его. Если посмотреть на Западную или Восточную Европу, там более сильные сети присоединяют слабые и занимают долю рынка. Это эволюционный процесс. Если мы хотели бы дальше развивать бизнес, то вкладывались бы в него, поскольку это разумнее, чем создавать новую сеть по похожей схеме. Именно люди представляют ценность в сделке, особенно при нехватке персонала, поэтому сохранится и действующее руководство»,— рассказал совладелец сети Spar.

Дмитрий Бухарин добавил, что, скорее всего, магазины перейдут под бренд «Ленты» и изменят названия.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Лента» приобретет все магазины и распределительные центры сети. Сумма сделки не раскрывается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Молл» управляется компанией «Молния — Финанс», которая на 50% принадлежит Дмитрию Бухарину, 50% уставного капитала у Игоря Бобина. В 2024 году чистая прибыль организации составила 717 млн руб.

Виталина Ярховска