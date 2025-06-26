В Ярославской области выставили на продажу бывшее здание ЦРБ

Бывшее здание Даниловской центральной районной больницы (ЦРБ) выставлено на продажу с начальной ценой в 82,7 млн руб. и минимальной — 41,3 млн руб. Торги объявлены на площадке Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Пятиэтажное здание находится в Данилове на улице Набережной и продается вместе с участком площадью 5 тыс. кв.м. По словам министра имущественных отношений региона Николая Здорова, большая площадь самого здания в 2,2 тыс. кв.м. позволяет новому собственнику превратить объект в гостиницу или базу отдыха.

Здание ЦРБ продают уже не в первый раз. Ранее торги, объявленные в апреле 2025 года, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.

Алла Чижова