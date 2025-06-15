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На Кубани начали принимать заявления от педагогов на погашение взноса по ипотеке

В Краснодарском крае стартовал прием заявлений от педагогических работников на погашение первоначального взноса по ипотеке. В этом году для педагогов Краснодара выплата увеличена до 1,5 млн руб.. сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметила министр образования и науки Кубани Елена Воробьева, воспользоваться выплатой могут также педагоги дошкольных организаций краевой столицы.

Выплату на погашение первоначального взноса по ипотеке педагогическим работникам на Кубани в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» предоставляют с 2022 года. За этот период улучшить жилищные условия смогли свыше 1,1 тыс. человек.

Для получения выплаты специалист должен работать в образовательной организации на территории региона или Краснодара на должности педагога на полную ставку. Кроме того, он будет обязан отработать не менее пяти лет после предоставления ему субсидии.

Андрей Пугачев

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