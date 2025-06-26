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В Чувашии московский подрядчик выплатит школе 800 тысяч рублей за недочеты

Московская компания, проводившая капитальный ремонт школы № 23 в Чебоксарах в 2022–2023 годах, выплатит более 800 тыс. руб. в рамках гарантийных обязательств за выявленные недочеты. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Чувашии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд удовлетворил требования школы устранить недостатки, обнаруженные после завершения капитального ремонта.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров ранее поручил учебным заведениям активно вести претензионную работу с подрядчиками.

Анар Зейналов

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