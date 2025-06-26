Индекс гособлигаций России превысил 114 пунктов впервые с 26 апреля 2024 года

Индекс гособлигаций России (RGBI) на Московской бирже растет на 0,4%, до 114,12 пункта. Он превысил отметку в 114 пунктов впервые с 26 апреля 2024 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Индекс Мосбиржи снижается на 0,18%, до 2785,76 пункта. Индекс РТС сократился на 0,19%, до 1122,17 пункта.

Индекс гособлигаций — ключевой индикатор рынка госдолга РФ. В него входят 26 облигаций. Биржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, его начальное значение было 100 пунктов.

О ситуации на рынке акций — в материале «Ъ» «Бумаги не для слабонервных».