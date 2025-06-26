В Нягани арестовали начальника пожарной службы, он подозревается во взятке

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) городской суд Нягани поместил под стражу начальника четвертого пожарно-спасательного отряда МЧС Дмитрия Никишкина, сообщили в пресс-службе судов Югры. Он подозревается в получении взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Никишкин

Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Дмитрий Никишкин

Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Под стражей он будет находиться два месяца. Ему предъявлено обвинение по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), также он подозревается в совершении преступлений по п. «е» ч. 3 ст. 286, п. «б,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершенное с вымогательством).

Ранее городской суд Сургута (ХМАО-Югра) отправил в колонии строгого режима за получение взяток на 200 тыс. руб. двух бывших сотрудников городской ГИБДД. Одному суд назначил восемь лет лишения свободы, второму — семь лет два месяца.

Ирина Пичурина