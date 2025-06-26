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Глава СКР дал поручения после травмирования девочки на площадке под Астраханью

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку по сведениям о травмировании девочки на детской площадке в Ахтубинске Астраханской области. Об этом сообщает инфоцентр.

По данным сети, двухлетняя девочка получила травму 23 июня этого года. Во время игры на детской площадке она упала на землю через отверстие в деревянном настиле. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Отмечается, что в прошлом месяце при таких же обстоятельствах был травмирован другой ребенок. По поручению господина Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит доложить об обстоятельствах травмирования двухлетней девочки и о результатах проверки. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов

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