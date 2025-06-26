Ярославский вуз разработал трубу поения для бройлеров

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) разработал для производителя мясной продукции конструкторскую документацию на комплектующее «труба ниппельного поения» бройлеров взамен аналога от бельгийского производителя. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2024 году группе «Черкизово» потребовалось заменить импортное оборудование на отечественное. Ярославский вуз выиграл конкурс, который проводило Агентство по технологическому развитию, и приступил к созданию документации. Само устройство нужно для обеспечения определенной проходимости воды и герметичности в составе линии поения в специфических условиях повышенной влажности и запыленности помещения.

К настоящему моменту специалисты Центра инженерных разработок ЯГТУ провели испытания образцов.

«Опытные образцы показали соответствие необходимым нормам и параметрам и были допущены до приемочных испытаний непосредственно на предприятиях в условиях реальной эксплуатации, где успешно прошли все проверки»,— рассказал директор Центра Сергей Румянцев.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что ЯГТУ планирует принять участие в локализации автокомпонентов автомобилей «Москвич». В частности, вуз намерен разработать чертежи для производства комплектующих.

Алла Чижова