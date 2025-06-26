Из Крыма до аэропорта Сочи запустили автобусный маршрут за 4,5 тысячи рублей

С 25 июня между Евпаторией и сочинским аэропортом начал курсировать новый автобусный маршрут. Об этом сообщает министерство транспорта Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Маршрут проходит через Симферополь, Феодосию, Керчь, Анапу и Новороссийск. Отправление из Евпатории — в 14:20 по мск (через день), прибытие в аэропорт Сочи — к 07:00 следующего дня. В обратном направлении автобус выезжает в 12:30 и прибывает в Евпаторию также к 07:00.

Перевозку осуществляет ООО «Международные автобусные перевозки». В рейс выходит комфортабельный автобус Yutong на 49 мест. Стоимость билета составляет 4,5 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что между Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Сочи был запущен регулярный пассажирский автобусный маршрут. Расписание действует только в летний период — с 1 мая по 30 сентября 2025 года. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о рейсах на официальных сайтах автовокзалов.

Анна Гречко