На Ставрополье число платежных карт увеличилось до 8 млн штук в I кв. 2025 года

Жители Ставропольского края в первом квартале 2025 года совершили 9,5 млн безналичных операций без банковских карт на сумму 105,5 млрд руб. За первый квартал текущего года в регионе выпущено более 7,6 млн платежных карт, сообщили в пресс-службе отделения по Ставропольскому краю Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на треть, а общая сумма — в полтора раза. Операции совершались при помощи QR-кодов, биометрии, электронных кошельков и других сервисов.

«Наши эксперты регулярно обновляют тепловую карту финансовой доступности в Ставропольском крае. По последним данным на ней преобладает зелёная зона, где доступность финансовых услуг в среднем составляет 87%»,— уточнил управляющий ставропольским отделением Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

За последний год их количество выросло более чем на 13 %. В среднем на каждого жителя края приходится 3 карты.

Число платежных терминалов увеличилось за год почти на 10% и достигло 68,5 тыс. Это свидетельствует о развитии банковской инфраструктуры в регионе, что облегчает проведение безналичных платежей.

Николай Аксенов