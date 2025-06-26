Средняя зарплата на малых предприятиях Удмуртии выросла на 17,5% в 1-м квартале

Средняя зарплата на малых предприятиях Удмуртии, численность штата которых составляет от 16 до 100 работников, достигла 68 тыс. руб. в январе-марте, что на 17,5% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Оборот региональных предприятий за первые три месяца составил 82 млрд руб. 61,9% от него пришлось на отгрузку товаров собственного производства, остальное — несобственного.

Численность рабочих на таких предприятиях в регионе увеличилась до 63,9 тыс. человек в 1-м квартале, что на 2,8 тыс. сотрудников больше, чем годом ранее.