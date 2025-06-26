Акции нефтесервисной компании «Борец» отошли Росимуществу

13-й арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) оставил в силе решение Калининградского арбитража, который ранее удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну 100% долей стратегической группы нефтесервисных компаний «Борец». Поскольку решение первой инстанции по инициативе прокурора обращено судом к немедленному исполнению, право собственности на 100% долей ГК «Борец» уже зарегистрировано за государством в лице Росимущества.

Как ранее писал «Ъ», свое обращение в суд заместитель генпрокурора Игорь Ткачев мотивировал тем, что компаниями, выпускающими оборудование, которое применяется при добыче более 80% нефти в России, и являющимися стратегическими, в нарушение законодательства владеют иностранцы, среди которых экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин.

ГК «Борец» является мировым лидером по производству уникального оборудования для добычи нефти (насосы, электродвигатели, станции управления и др.). Стоимость активов превышает 600 млрд руб., ежегодный доход — 60,6 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доли ''Борца'' вернули России».

Николай Сергеев