В Казани 28 и 29 июня будут изменены схемы движения автобусов № 22 и 89 в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе. Движение при съезде с Кремлевского моста до улицы Батурина будет приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба ПАТП № 2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани изменят маршруты автобусов № 22 и 89 из-за велочемпионата

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани изменят маршруты автобусов № 22 и 89 из-за велочемпионата

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

28 июня с 8:00 до 14:00 и 29 июня с 6:00 до 15:00 автобусы будут следовать по измененным маршрутам. В прямом направлении транспорт поедет с Кремлевской дамбы через площадь Тысячелетия, улицы Лево-Булачную, Астрономическую, Лобачевского на улицу Карла Маркса и далее по обычному маршруту.

В обратном направлении автобусы будут следовать с улицы Карла Маркса по улице Пушкина, затем по Право-Булачной, через площадь Тысячелетия на Кремлевскую дамбу и далее по стандартному маршруту.

Чемпионат России по шоссейному велоспорту впервые прошел в 1992 году. В этом году велогонка впервые пройдет в Татарстане.

Анар Зейналов