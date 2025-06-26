В Краснодарском крае в 2025 году отреставрируют 47 памятников архитектуры

На Кубани в 2025 году планируют отреставрировать 47 памятников архитектуры. Работы будут вестись в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске и Ейске. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя итоги программы по сохранению культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы края, на данный момент в столице региона завершена реставрация трех объектов: жилого дома на ул. Орджоникидзе, здания бывшего женского городского училища на Красной и гостиницы «Гранд-Отель» Е. Г. Губкиной на пересечении улиц Гимназической и Красноармейской.

Сейчас продолжаются работы в здании бывшего Епархиального училища на ул. Седина, где размещается медакадемия. Специалисты восстанавливают лестницы, полы из метлахской плитки и исторические двери. Также в процессе обновления — здание дневного убежища для детей на улице Железнодорожной. Здесь восстанавливают фасады, кирпичную кладку, цоколь, элементы декора и кованые ограждения.

В крае насчитывается более 1,3 тыс. объектов культурного наследия. В 2024 году в регионе провели работы более чем на 170 памятниках, полностью завершили реставрацию 52 из них.

Анна Гречко