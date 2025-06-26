Ярославская студентка на протяжении месяца переводила мошенникам деньги

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве из-за обмана 25-летней жительницы Фрунзенского района. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В середине мая 2025 года студентке написал якобы преподаватель и сообщил о проверке учащихся вуза и его сотрудников на причастность к совершению незаконных переводов. После этого ей в мессенджере позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

Звонившие сообщили, что счета ярославны используют аферисты для перевода средств на нужды незаконных вооруженных формирований. Студентку убедили перевести деньги для прекращения уголовного дела.

«В период с середины мая по середину июня, выполняя указания неизвестных, заявительница оформила ряд кредитов, в том числе под залог квартиры, взяла в долг у родственников и перевела деньги на счета мошенников»,— сообщили в УМВД.

В общей сложности 25-летняя жительница Ярославля отдала мошенникам 1,6 млн руб.

Алла Чижова