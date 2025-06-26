Захарова объяснила полет Ил-96 спецотряда «Россия» в Нью-Йорк

В МИД РФ прокомментировали сообщения о прибытии в США самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что на борту находились дипломаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно данным Flightradar24, рейс RA-96018 вылетел из Санкт-Петербурга около 11:30 в среду. Спустя примерно 11 часов полета он приземлился в Нью-Йорке. О готовящихся на эти дни визитах российских официальных лиц в США ранее не сообщалось.

Мария Захарова утром в четверг заявила ТАСС, что «это обычный вывозной рейс», которых бывает «несколько в году». «Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк,— пояснила дипломат,— а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки».