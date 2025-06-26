Под Пензой прокуратура потребовала не нарушать сроки капремонта школы

В Белинском районе Пензенской области прокуратура вмешалась в ситуацию с нарушением сроков капремонта школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, речь идет о школе в селе Студенки. В декабре минувшего года заключили контракт на ее ремонт, который необходимо выполнить до 24 августа этого года. При этом работы выполняются с отставанием, на момент прокурорской проверки рабочих на объекте не было.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представления руководителю подрядчика и начальнику отдела образования Белинского района с требованием устранить нарушения. Прокуратура поставила на контроль ситуацию с завершением ремонта школы.

Павел Фролов