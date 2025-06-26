На 44% выросло производство кокса и нефтепродуктов в Нижегородской области

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-мае 2025 года составил 105,3%, в обрабатывающих отраслях — 107%. Об этом сообщил глава регионального минпромторга Максим Черкасов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Наибольший рост за пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2024 года отмечен в производстве кокса и нефтепродуктов (+43,5%), машин и оборудования (+33,1%), готовых металлических изделий (+28,5%), прочих транспортных средств и оборудования (+24,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+23,1%).

В России в целом индекс промпроизводства в январе-мае составил 101,3%, в обработке — 104,2%.

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам четырех месяцев 2025 года промпризводство в Нижегородской области выросло на 6,2%, в обрабатывающей промышленности индекс составил 108,1%.

Елена Ковалева