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По итогам января-апреля промпризводство в Нижегородской области выросло на 6,2%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области по итогам января-апреля составил 106,2%, в обрабатывающей промышленности — 108,1%. По данным областного правительства, рост наблюдается в 10 из 21 основных видов обработки.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Самый высокий прирост показало производство машин и оборудования — 44,6%. Кроме того, рост на 35,9% показало производство кокса и нефтепродуктов, на 32,3% — производство металлических изделий, на 30,6% выросло производство компьютеров, на 22,6% — транспортных средств и оборудования.

Андрей Репин

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