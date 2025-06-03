По итогам января-апреля промпризводство в Нижегородской области выросло на 6,2%

Индекс промышленного производства в Нижегородской области по итогам января-апреля составил 106,2%, в обрабатывающей промышленности — 108,1%. По данным областного правительства, рост наблюдается в 10 из 21 основных видов обработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Самый высокий прирост показало производство машин и оборудования — 44,6%. Кроме того, рост на 35,9% показало производство кокса и нефтепродуктов, на 32,3% — производство металлических изделий, на 30,6% выросло производство компьютеров, на 22,6% — транспортных средств и оборудования.

Андрей Репин